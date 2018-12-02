Порошенко: РФ не відмовляється від свого плану розширити окупацію України

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Останній інцидент в Керченській протоці доводить, що РФ не відмовляється від свого плану розширити окупацію, заявив президент

Президент України Петро Порошенко заявив, що Росія не відмовляється від свого плану розширити свою окупацію України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

За словами президента, останній інцидент в Керченській протоці доводить, що РФ не відмовляється від свого плану розширити свою окупацію України.

"Москва намагається отримати наземний коридор з окупованого Донбасу на окупований Крим, захопивши Маріуполь і Бердянськ", - сказав Порошенко в інтерв'ю німецькому Funke Media Group.

Він також зазначив, що припинення або продовження військових дій в Україні залежить від країни-агресора, яка почала війну.

"Все залежить від Росії - країни, яка веде гібридну війну проти України. Наша країна ніколи не провокувала жодної військової ескалації. Це не ми прийшли без запрошення з танками та кулеметами, а росіяни. Це не Україна вкрала частину суверенної території іншої держави, а Росія. Ніколи не слід забувати, що російські регулярні війська вже знаходяться на українській землі. Вони порушили нашу територіальну цілісність, окупувавши Крим і Донбас. Вони продовжують вбивати українців", - підкреслив Порошенко, додавши, що "саме в Україні зараз вирішується майбутнє вільного світу".

Нагадаємо, також Порошенко заявив про необхідність збільшення для української держави військово-морської присутності союзників у Чорному морі.