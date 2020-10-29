Порошенко: разрушение антикоррупционной инфраструктуры возвращает Украину в сферу влияния РФ

Разрушение антикоррупционной инфраструктуры имеет целью не только обезопасить власть от ответственности за коррупцию, но и вернуть Украину в сферу российского влияния.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в своем видеообращении.

По его словам, фракция "Европейская солидарность" уже готовит законопроект, направленный на предотвращение кризиса в отношениях с Евросоюзом.

"С 2014 по 2019 год наша команда в тесном сотрудничестве с международными партнерами, с общественностью создала новую антикоррупционную инфраструктуру. Совершеннейшее подробное электронное публичное декларирование состояния власть имущих - самое жесткое в мире. Национальное агентство по предупреждению коррупции, Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд, новый Верховный суд - это было нужно для реформ внутри страны. Это стало составной частью нашей европейской интеграции и предпосылкой для получения безвиза", - подчеркнул Порошенко.

По его мнению, новосозданные структуры небезупречны, каждая из них пережила свою болезнь роста, но система работала.

"Теперь, когда власть довершает ее разрушение, даже мои оппоненты признают, что построение этой инфраструктуры была большим достижением", - говорит Порошенко.

Лидер "Европейской солидарности" также напомнил, что еще ранее власти вместо продолжения судебной реформы на среднем и низовом уровнях попыталась ликвидировать независимость успешно сформированного по оценкам международных партнеров Верховного суда.

"Соавторами представление в Конституционный суд были народные депутаты из группы "За майбутнє", неформальным лидером которой является близкий политический и бизнесовый партнер Зеленского Коломойский. Поэтому у нас более чем достаточно оснований считать, что персональную ответственность за разрушение антикоррупционной инфраструктуры несет лично Владимир Зеленский", - добавляет Порошенко.

По его словам, разрушение антикоррупционных органов и антикоррупционного законодательства наносит точечные и болезненные удары по отношениях Украины с Западом, Европейским Союзом, Соединенными Штатами, провоцирует глубокий кризис в отношениях с международными партнерами, противоречит Соглашению об ассоциации, подрывает доверие.

Такие действия идут в разрез с Конституцией Украины, в частности реализации положений относительно стратегического курса Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО, отмечает Порошенко.

"Чтобы как можно быстрее исправить ситуацию, я дал задание народным депутатам от нашей фракции немедленно подготовить законопроект, который залатает все пробоины в антикоррупционном законодательстве за последние полтора года и сможет предотвратить кризис в отношениях Украины с Евросоюзом, в которую нас погружает организационно и интеллектуально импотентная украинская власть", - резюмирует Порошенко

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО в связи со скандальным решением Конституционного суда.

А посол Украины при ЕС Николай Точицкий уже предупредил, что Евросоюз может приостановить безвизовый режим за это решение.