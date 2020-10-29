Порошенко: руйнування антикорупційної інфраструктури повертає Україну у сферу впливу РФ

Руйнування антикорупційної інфраструктури має на меті не лише убезпечити владу від відповідальності за корупцію, а й повернути Україну у сферу російського впливу.

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у своєму відеозверненні.

За його словами, фракція "Європейська солідарність" вже готує законопроект, спрямований на запобігання кризі у стосунках з Євросоюзом.

"З 2014 по 2019 рік наша команда в тісній співпраці з міжнародними партнерами, з громадськістю створила нову антикорупційну інфраструктуру. Найдосконаліше детальне електронне публічне декларування статків можновладців - найжорсткіше у світі. Національне агентство із запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Вищий антикорупційний суд, новий Верховний суд - це було потрібно для реформ всередині країни. Це стало складовою частиною нашої європейської інтеграції і передумовою для отримання безвізу", - наголосив Порошенко.

На його думку, новостворені структури небездоганні, кожна з них пережила свою хворобу зростання, але система працювала.

"Тепер, коли влада довершує її руйнування, навіть мої опоненти визнають, що побудова цієї інфраструктури була великим досягненням", - говорить Порошенко.

Лідер "Європейської солідарності" також нагадав, що ще раніше влада замість продовження судової реформи на середньому і низовому рівнях спробувала ліквідувати незалежність успішно сформованого за оцінками міжнародних партнерів Верховного суду.

"Співавторами подання до Конституційного суду були народні депутати із групи "За майбутнє", неформальним лідером якої є близький політичний та бізнесовий партнер Зеленського Коломойський. То ж у нас більш ніж достатньо підстав вважати, що персональну відповідальність за руйнування антикорупційної інфраструктури несе особисто Володимир Зеленський", - додає Порошенко.

За його словами, руйнування антикорупційних органів та антикорупційного законодавства завдає точкових і болючих ударів по відносинах України із Заходом, Європейським Союзом, Сполученими Штатами, провокує глибоку кризу у стосунках з міжнародними партнерами, суперечить Угоді про асоціацію, підриває довіру.

Такі дії йдуть в розріз з Конституцією України, зокрема реалізації положень щодо стратегічного курсу України на членство в Європейському Союзі та НАТО, зазначає Порошенко.

"Щоби якомога швидше виправити ситуацію, я дав завдання народним депутатам від нашої фракції негайно підготувати законопроект, який залатає усі пробоїни в антикорупційному законодавстві за останні півтора року і зможе запобігти кризі у стосунках України з Євросоюзом, в яку нас занурює організаційно та інтелектуально імпотентна українська влада", - резюмує Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО у зв'язку зі скандальним рішенням Конституційного суду.

А посол України при ЄС Микола Точицький вже попередив, що Євросоюз може призупинити безвізовий режим через це рішення.