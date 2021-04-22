Порошенко: раздача российских паспортов гражданам Украины - фактор опасности

Указ Владимира Путина о раздаче российских паспортов сотням тысяч украинских граждан, который он принял ровно два года назад, является фактором дополнительной опасности для Украины.

Он отметил, что таким образом Кремль в свое время оправдал свою агрессию против Грузии. "Ровно два года назад в апреле 2019 года, сразу же после второго тура президентских выборов, мы имели указ президента-убийцы Путина "Об упрощении порядка выдачи российских паспортов жителям ОРДО, ОРЛО". К чему это привело? На 1 января полмиллиона украинских граждан намеренно всунули российский паспорт с двуглавой курицей. За эти 4 месяца еще пару сотен тысяч получили российские паспорта", - заявил Порошенко.

По мнению Порошенко, "паспортизация" наших граждан требует реакции украинской власти.

"У вас есть конституционное право подписать санкции, синхронизировав их с санкциями США. Трудно объяснить миру, почему США, наши партнеры по коалиции санкции против россиян принимают, а единственная страна, которая их не принимает, это Украина. Что вам еще нужно для того, чтобы построить доверие с нашими партнерами, которое мы шаг за шагом строили 5 лет?"- подчеркнул Порошенко.

Он также отметил, что до сих пор нет реакции властей на фактическое блокирование со стороны России акватории Азовского моря.

"Я убежден, что сейчас, несмотря на то, что упустили эти два года, мы как Украина должны объединиться. Мы готовы, объединив усилия в парламенте, правительстве, в СНБО, защитить жизнь и здоровье людей, защитить существование украинского государства", - резюмировал Порошенко.