Порошенко підписав закон про ратифікацію угоди з Нідерландами про співробітництво щодо катастрофи MH17

Угоду з Нідерландами про співробітництво щодо катастрофи MH17 було підписано у 2017 році

Президент України Петро Порошенко закон про ратифікацію угоди з Нідерландами про співробітництво щодо катастрофи MH17 на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Так, Порошенко підписав закони "Про ратифікацію угоди між Україною та Королівством Нідерландів про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних зі збиттям літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній 17 липня 2014 року", а також "Про виконання угоди між Україною та Королівством Нідерландів про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних зі збиттям літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній 17 липня 2014 року".

Як зазначається, відповідну угоду між країнами було підписано у липні 2017 року в Таллінні.

Завдяки ратифікації угоди та імплементація положень угоди в законодавство стане можливим співробітництво між компетентними органами двох держав. Зокрема, угодою визначається порядок та особливості виконання певних процесуальних дій для ефективного розслідування і засудження причетних до катастрофи осіб, у рамках судової системи Нідерландів.

Зокрема, угодою регламентується процес що передання Нідерландам справ, виконання запиту Нідерландів щодо участі обвинувачених, а також свідків чи експертів у судовому процесі на території Нідерландів у режимі відео-конференції.

Нагадаємо, український парламент ратифікував угоду з Нідерландами про співробітництво щодо катастрофи MH17 12 липня поточного року.