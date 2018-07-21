Порошенко подписал закон о ратификации соглашения с Финляндией по реформе украинской школы

Новости Происшествия 21.07.2018 - 13:00
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Соответствующее соглашение было подписано 5 марта 2018 года в Киеве

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения с Финляндией по реформе украинской школы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, Порошенко подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Финляндской Республики о реализации проекта "Финская поддержка реформы украинской школы". Соответствующее соглашение было подписано 5 марта 2018 года в Киеве.

Благодаря соглашению становится возможной реализация пректа "Финская поддержка реформы украинской школы", в частности, привлечение средств технической помощи от Финляндии для поддержки реформы общего среднего образования в Украине.

Напомним, 3 июля украинский парламент одобрил ратификацию соглашения с Финляндией по реформе украинской школы.

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