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Парламент схвалив ратифікацію угоди з Фінляндією щодо реформи української школи

НовиниПолітика    03.07.2018 - 17:57
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Фінляндія надасть Україні 6 млн євро допомоги на безповоротній основі

Народні депутати підтримали за основу та в цілому законопроект №0190 "Про ратифікацію угоди між урядом України та урядом Фінляндської Республіки про реалізацію проекту "Фінська підтримка реформи української школи", передає кореспондент РБК-Україна.

Документ підтримали 247 нардепів.

Фото: угода

Відзначимо, 5 березня 2018 року було підписано угоду з Фінляндією про реалізацію проекту підтримки реформи української школи, згідно з якою фінська сторона надасть Україні технічну допомогу на суму 6 млн євро в період до 2021 року для підтримки реформування загальної середньої освіти в Україні.

Згідно з пояснювальною запискою, проект складається із трьох ключових напрямків, які відповідають основним потребам реалізації концепції "Нова українська школа":

  • підготовка вчителів початкової школи (1-4 класи) до впровадження в навчальний процес Державного стандарту початкової освіти, розроблений на основі компетентнісно-орієнтованого підходу;
  • популяризація освіти, підвищення рівня сприйняття суспільством важливості освіти і необхідності її реформування;
  • поліпшення освітнього середовища.

Зазначено, що реалізація законопроекту не потребує витрат і не впливає на показники держбюджету України, оскільки для реалізації проекту протягом 4 років (на період до 2021 року) уряд Фінляндії надасть Україні технічну допомогу на загальну суму до 6 млн євро на безповоротній основі. Пряме фінансування з української сторони не передбачається.

"Україна забезпечить свою участь у реалізації проекту в негрошовій формі - за рахунок безпосереднього залучення компетентних держслужбовців до реалізації заходів проекту, а також за рахунок надання окремого приміщення у будівлі Міністерства освіти і науки України для розміщення офісу проекту", - наголошується у пояснювальній записці.

Нагадаємо, в квітні Міністерство освіти і науки (МОН) виділило 1 млрд гривень для переобладнання шкіл для першого класу.

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Теги публікації: Освіта, Финляндия, Верховна Рада, школа  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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