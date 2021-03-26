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У Порошенко рассказали, видят ли угрозу для своего рейтинга в последних решениях СНБО

Новина українською → Украина, Пятница 26 марта 2021 09:46
У Порошенко рассказали, видят ли угрозу для своего рейтинга в последних решениях СНБО Фото: Петр Порошенко в Верховной Раде (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Февральские санкции против Виктора Медведчука и закрытие нескольких связанных с ним телеканалов заставили сторонних наблюдателей заговорить о том, что команда Зеленского взяла курс вправо. Однако ни этот факт, ни дальнейшие решения с более жесткой риторикой президента в отношении Крыма и Донбасса не угрожают рейтингу партии "Европейская солидарность", считают в политсиле.

Об этом говорится в материале РБК Украина " План реванша. На что рассчитывают Петр Порошенко и его команда".

"Несмотря на то, что они вроде бы стали крениться вправо, наш избиратель к нему не идет. Около 20% - это люди, для которых Зеленский не станет в один миг патриотом. Это не влияет на наше ядро. Но влияет на тот электорат, за который мы собираемся бороться. Это сторонники и "Голоса", и "Батькивщины", и "Слуги народа", - рассуждает один из источников в "Еврослидарности".

Эксперты считают, что, начав наступление на Медведчука и его соратников, президент может подтянуть на свою сторону патриотически настроенного избирателя из Запада и удержать уплывающий Центр. Но в команде пятого президента не видят в этом угрозы и не считают, что таким путем правящая команда может переманить к себе их электорат.

"Это лишь попытки заигрывать с электоральным полем ЕС. Они почему-то не вспоминают, что во время президентства Порошенко эти каналы не принадлежали Медведчуку или перешли в его собственность буквально в последние месяцы. Причем во время выборов они поддерживали именно Зеленского. Думаю, надолго их не хватит. Вряд ли они смогут переманить наших избирателей, при этом они много потеряют в тех регионах, которые пока что нас активно не поддерживали", - сказал РБК-Украина руководитель секретариата "Евросолидарности", нардеп Максим Саврасов.

Напомним, в феврале Совет нацбезопасности и обороны наложил санкции на Медведчука и его супругу - Оксану Марченко. В списке санкций оказалась и гражданская жена нардепа Козака.

А в начале февраля президент Владимир Зеленский ввел санкции против Козака и трех его телеканалов. Козака называют соратником Медведчука.

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