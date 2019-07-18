У Порошенко рассказали о резолюции Европарламента по РФ

Делегация партии "Европейская солидарность" во главе с пятым президентом Украины Петром Порошенко в Страсбурге убедила депутатов Европейского парламента принять максимально жесткую резолюцию в отношении Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

По словам представительницы команды "Европейской солидарности" Ирины Геращенко, документ требует от РФ немедленного освобождения украинских военных моряков и других узников.

"458 депутатов Европарламента поддержали резолюцию в отношении украинских политических заключенных в России. Это почти 75% присутствующих в зале депутатов, это самая высокая поддержка резолюции, которая требует от РФ немедленного освобождения наших! Делегация "Европейской солидарности" во главе с Петром Порошенко приветствуют это решение Европарламента", – заявила Геращенко.

По ее словам, благодаря активной работе команды "ЕС" круглые столы, организованные лоббистами Кремля в преддверии голосования в Европарламенте, не имели никакого результата.

"В выступлениях европейских политиков максимально жесткие и честные заявления об агрессии Путина, незаконное содержание наших моряков и заключенных. Как правило, на дебатах в ЕП немного депутатов, сейчас – полный зал! Украина остается в повестке дня Европарламента. И очень активно выступают наши друзья-политики, с которыми вчера наша делегация имела встречи. Они называют фамилии наших политзаключенных, они говорят о полном игнорировании РФ норм международного права. Европейские депутаты более адекватны в своих оценках ситуации в Украине, российской агрессии, чем некоторые украинские "новые" и "не очень новые лица", - отметила она.

Геращенко также сообщила, что Европейский парламент определился со своей частью Парламентского комитета ассоциации (ПКА) с Украиной. Руководителя делегации определят в сентябре, уже после выборов в Верховную раду.

"В делегацию ЕП в Парламентский комитет ассоциации ЕС-Украина вошли 16 евродепутатов, среди них много настоящих друзей Украины. Вместе с Петром Порошенко команда "Европейской солидарности" имела в Страсбурге встречи с несколькими новыми членами ПКА, в частности, Андриусом Кубилиусом, Петрасом Ауштревичусом, другими нашими европейскими коллегами. Для продвижения интересов Украины нужен постоянный диалог с коллегами. Над этим и работаем", – сказала Геращенко.