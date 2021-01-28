У Порошенко рассказали о деталях "антиковидных" законопроектов, зарегистрированных в Раде

Депутаты из фракции "Европейская солидарность" зарегистрировали в Верховной раде законопроекты 4645, 4646 и 4647, которые предусматривают меры по преодолению последствий пандемии коронавируса.

Об этом во время брифинга сообщила народный депутат Мария Ионова.

В частности, в "Евросолидарности" предлагают провести тотальное тестирование, определить приоритетные группы граждан для прививки от коронавируса, запретить закупку вакцины в России, установить уголовную ответственность за сделки с вакциной.

Также "ЕС" предлагает предоставлять в 2021 и 2022 годах налоговую скидку на расходы по диагностике и тестирования COVID-19, приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения, необходимых для лечения.

"Мы уже год предлагает план Порошенко по борьбе с COVID, чтобы все медики получили надбавки к зарплате, чтобы все, кто работает с ковидными пациентами, получили не одну зарплату, а три. Мы предлагаем увеличить в бюджете средства на вакцинацию и немедленно начать просветительскую программу. Иначе Украина надолго окажется за новым ковидным муром", - заявила Ионова.

В политсиле убеждены: Кабмин должен разработать Национальную программу иммунизации граждан от коронавируса и обеспечить финансирование учреждений здравоохранения, привлекаемых к вакцинации, предусмотреть в государственном бюджете на приобретение вакцины не менее 15 млрд грн.

"Как так случилось, что Украина - единственная страна в Европе, которая не начала вакцинацию, не закупила ее и не начала прививки? Кто за это несет ответственность? В других странах, и правительства, и премьеры, и президенты боролись за резервацию достаточного количества вакцин для своих граждан. А у нас боролись за то, какая "прокладка" будет это делать. Пока власть без конца обещает и ничего не делает, болеют тысячи украинцев. И эти все жертвы коронавируса - они являются жертвами власти", - резюмировала Мария Ионова.