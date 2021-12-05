Порошенко рассказал, для чего Путин давит на Европу

По его словам, ситуация на границах Украины значительно серьезнее, чем весной этого года.

"Сегодня никто не знает, собирается ли он атаковать, да и сам он точно этого не знает тоже! Мы оказались в ситуации апреля 2021 года, когда российские военные уже были сконцентрированы на границе. Однако на этот раз все еще серьезнее. Они развернули более сложное оборудование, например, ракеты малой дальности. Опасность реальна", - предостерегает Порошенко.

Он также отметил, что Путин после эскалации в апреле решил снова "нажать на Западную Европу, которую он считает слабой".

"Посмотрите, что произошло с апреля месяца, после того, как Путин как бы отвел свои войска. Во-первых, он получил зеленый свет на достройку газопровода "Северный поток-2". Он взял под контроль Беларусь после разгона гражданской оппозиции и мигрантского кризиса, организованной Лукашенко. Кто бы мог представить такое в августе прошлого года? Сегодня Путин является фактическим владельцем Беларуси, и это создает новую опасность для Украины, которая делит более чем 900-километровую границу с Беларусью. Эта граница сегодня такая же опасная, как и та, которую мы имеем с Россией", - добавил Порошенко.

По мнению Порошенко, Путин стремится отменить процесс интеграции Украины в НАТО.

"Его главная цель - расширить сферу своего влияния. Путин хочет вернуть Украину в СССР 2.0! По этому поводу следует понимать одно: Путин всегда идет настолько далеко, насколько ему это позволяет сделать Запад. Он не имеет красных линий. Только сила может его остановить", - резюмирует Порошенко.