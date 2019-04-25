Порошенко рассказал, когда подпишет "языковой закон"

Президент Украины Петр Порошенко подпишет "языковой закон", когда документ поступит из Верховной рады. Об этом говорится в его обращении по итогам голосования.

Он также отметил, принятие закона специально вынесли за рамки избирательной кампании, потому что это закон не о выборах. Президент напомнил, что работа над "языковым законом" продолжалась несколько лет и за это время "из него убрали и карательные инспекции и структуры, которые бы могли давить на бизнес".

"Текст стал гармоничным и сбалансированным", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее будущий президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал принятие так называемого "языкового закона" и пообещал проанализировать его после инаугурации. Он уточнил, что намерен убедиться в соблюдении конституционных прав и интересов всех граждан Украины в этом законе.

При этом Зеленский подчеркнул, что государство должно заботиться о развитии украинского языка и расширении сферы его употребления путем создания стимулов и положительных примеров.

Сегодня Верховная рада во втором чтении приняла "языковой закон". Закон регулирует применение украинского языка в деятельности органов государственной власти, а также в публичных сферах.