ru
ua

Порошенко рассказал, когда подпишет "языковой закон"


"Языковой закон" подпишут после того, как документ поступит из Рады

Президент Украины Петр Порошенко подпишет "языковой закон", когда документ поступит из Верховной рады. Об этом говорится в его обращении по итогам голосования.

Он также отметил, принятие закона специально вынесли за рамки избирательной кампании, потому что это закон не о выборах. Президент напомнил, что работа над "языковым законом" продолжалась несколько лет и за это время "из него убрали и карательные инспекции и структуры, которые бы могли давить на бизнес".

"Текст стал гармоничным и сбалансированным", - подчеркнул Порошенко.

 

Напомним, ранее будущий президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал принятие так называемого "языкового закона" и пообещал проанализировать его после инаугурации. Он уточнил, что намерен убедиться в соблюдении конституционных прав и интересов всех граждан Украины в этом законе.

При этом Зеленский подчеркнул, что государство должно заботиться о развитии украинского языка и расширении сферы его употребления путем создания стимулов и положительных примеров.

Сегодня Верховная рада во втором чтении приняла "языковой закон". Закон регулирует применение украинского языка в деятельности органов государственной власти, а также в публичных сферах.

Доктор Комаровский вошел в команду Зеленского Саммит G20 в следующем году пройдет в Саудовской Аравии
Читать все новости