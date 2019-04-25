ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Климкин отреагировал на принятие "языкового закона"

Новости » Политика    25.04.2019 - 13:15
Климкин отреагировал на принятие "языкового закона"
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Климкин отметил, что закон о языке объединит всех украинцев

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что принятие "языкового закона" является хорошей новостью, теперь важно последовательно и толерантно его выполнять. Об этом он написал в Twitter.

Климкин отметил, что закон о языке объединит всех украинцев.

"Хорошие новости в Чистый четверг - языковой закон принят. Речь должна быть чистой и живой. Закон - это только начало, главное - последовательное и толерантное его выполнение. Он должен стать объединяющим для всех, должен помогать, а не наказывать. Только так будет успех", - отметил дипломат.

Климкин отреагировал на принятие &quot;языкового закона&quot;Напомним, сегодня Верховная рада приняла во втором чтении "языковой закон" - законопроект "О функционировании украинского языка как государственного". "За" проголосовали 278 нардепов.

Отметим, что документ будет регулировать применение украинского языка как языка гражданства Украины, а также его применение в деятельности органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, других субъектов хозяйствования государственной и коммунальной форм собственности.

РБК-Украина писало, что вчера состоялось заседание профильного комитета, на котором нардепы обсудили окончательный вариант "языкового закона".

Рада приняла "языковой закон" Под Радой проходит акция в поддержку "языкового закона"
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины украинский языкПавел Климкин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь