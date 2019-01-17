Порошенко рассказал о достижениях прошлого года

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Президент заявил, что будет продолжаться модернизация экономики

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о достижениях и изменениях в прошлом 2018 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главы государства.

Порошенко заявил, что был достигнут прогресс в модернизации экономики и инфраструктуры.

"К 2019 году готовились не только в Кремле. Готовились к этому особому года и мы в Украине. Несмотря на войну, мы запустили и успешно воплощаем наиболее масштабные и наиболее глубокие изменения и реформы в своей истории. Мы достигли весомого прогресса в модернизации экономики и инфраструктуры", - сказал Порошенко.

Президент отметил, что была обуздана инфляция, уменьшен бюджетный дефицит и обеспечена устойчивая макрофинансовая стабильность.

"Мы уверенно выходим на траекторию экономического роста. Дали старт цифровой экономике. И уже смело и уверенно рассчитываем на приход мощных иностранных инвесторов в Украину", - сказал он.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что Украина четко и целенаправленно направляется к членству в Европейском Союзе и НАТО.