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Порошенко розказав про досягнення минулого року

Новини » Політика    17.01.2019 - 02:02
Порошенко розказав про досягнення минулого року
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Президент заявив, що продовжуватиметься модернізація економіки

Президент України Петро Порошенко розказав про досягнення та зміни у минулому 2018 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт глави держави.

Порошенко заявив, що було досягнуто прогресу в модернізації економіки та інфраструктури.

"До 2019 року готувалися не лише у Кремлі. Готувалися до цього особливого року і ми в Україні. Незважаючи на війну, ми запустили і успішно втілюємо найбільш масштабні та найбільш глибокі зміни і реформи у своїй історії. Ми досягли вагомого прогресу в модернізації економіки та інфраструктури", - сказав Порошенко.

Президент зазначив, що було приборкано інфляцію, зменшено бюджетний дефіцит та забезпечено стійку макрофінансову стабільність.

"Ми впевнено виходимо на траєкторію економічного зростання. Дали старт цифровій економіці. І вже сміливо та впевнено розраховуємо на прихід потужних іноземних інвесторів в Україну", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що Україна чітко і цілеспрямовано прямує до членства в Європейському Союзі і НАТО.

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