Порошенко рассказал, что нужно срочно сделать для укрепления обороноспособности Украины

Как известно, "Европейская солидарность" инициирует изменения в бюджет, чтобы выделить армии 50 млрд грн. Порошенко также рассказал, на что должны пойти эти деньги и где их можно взять.

"Фактически все представители власти подтвердили требования представителей "Европейской солидарности", и они были поддержаны всеми фракциями демократической оппозиции", - сообщил лидер партии.

Он также напомнил, что единственная фракция, которая блокирует изменения в бюджет - это фракция монобольшинства "Слуга народа".

"В первую очередь неукомплектованные боевые подразделения, надо срочно набрать за достойное денежное довольствие тех ветеранов, которые служили в соответствующих подразделениях. Дать им возможность вернуться на шесть месяцев тогда, когда страна нуждается в их усилиях, и получить за это достойную плату", - говорит Порошенко.

По словам политика, вторая позиция - это создание стратегических резервов.

"Мы знаем, что на уровне тактических, то есть того, чем обеспечены на уровне бригады, у нас резервы существуют. А на уровне оперативных есть уже определенные проблемы, на уровне стратегических - ноль. И поэтому мы должны обеспечить развертывание резерва первой очереди, обеспечение топливно-смазочными материалами, продовольствием, вещевым обеспечением, медицинским и боевым обеспечением. Сегодня на это нужно срочно выделить деньги, провести тендеры и в жесткой антикоррупционной процедуре обеспечить ВСУ. Нельзя с этим тянуть ни дня. И это второе направление", - говорит Петр Порошенко.

Третье направление, говорит Порошенко, это выделение средств субъектам местного самоуправления для того, чтобы во время софинансирования развернуть подразделения территориальной обороны, выделить помещения, оборудовать комнаты для хранения оружия и проинформировать население - что, где, когда каждый должен делать, если случится время "Ч".

"Надо восстановить ракетную программу, обеспечение средств радиоэлектронной борьбы, обеспечение ударными беспилотными летательными аппаратами, обеспечить противовоздушную оборону. И для всего этого мы рассчитали, что срочно нужно эти 50 млрд грн, - объясняет Петр Порошенко. - Речь не идет о развертывании паники - наша армия сильна, и я горжусь тем, что моя команда во время моей каденции в 2014-2019 годах создала сильную и мощную армию, которая способна защитить украинское государство. Мы твердо убеждены, что та международная коалиция, которая была нами создана, сегодня дает свои плоды бок о бок с украинцами - и в части обеспечения оружием, и в части обеспечения давления на Россию международная коалиция работает".

Порошенко отметил, что если украинская власть обращается за поддержкой к союзникам, то должна что-то делать и сама.

"Откуда эти деньги взять? Поскольку вследствие некомпетентного и бездумного руководства внешние рынки для Украины закрыты, мы сегодня не можем там взять ни копейки. Мы категорически против печати денег. И эти 50 млрд грн должны быть взяты из двух источников. Это тот транш 2, 7 млрд долларов, который Украина в подарок получила во второй половине прошлого года от МВФ. Часть средств - за счет принятого вчера решения Совета министров иностранных дел Евросоюза по макрофинансовой помощи - 1,2 млрд евро. А часть - из проекта "Большая стройка", - отмечает Порошенко. - Нужно сконцентрироваться и мобилизоваться на поддержку нашей армии. Мы - за единство. И поэтому мы неслучайно были инициаторами, подписали и проголосовали сегодня Обращение парламента, которое стимулирует межпарламентское сотрудничество".