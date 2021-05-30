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Порошенко рассказал, какие санкции остановят Россию

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Киев, Воскресенье 30 мая 2021 10:43
Порошенко рассказал, какие санкции остановят Россию Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

Украина делает все возможное для своей защиты от российской агрессии, но ей нужна поддержка Запада.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в интервью "Le Figaro".

"Мы боремся за свою страну, но нам нужен единый фронт Запада в поддержку Украины. Нужны международные санкции - начиная с эмбарго против российского газа и нефти, замораживания российских активов, отключения России от платежной системы Swift", - заявил Порошенко.

По его мнению, Украина нуждается в помощи в укреплении наших систем безопасности и обороны через сотрудничество с НАТО и приобретение летального оборонительного оружия.

Также по его словам, Запад должен был бы помешать строительству трубопровода "Северный поток-2".

"В противном случае это было бы приглашение Путину продолжать свою агрессию против нашей страны. То, что происходит на Донбассе, - это не замороженный конфликт. С начала года российские силы убили 43 украинских солдат. Во-вторых, войну надо прекратить. Для этого существует лишь один инструмент: развертывание миссии "голубых шлемов" под мандатом Совета безопасности ООН на всей оккупированной территории", - говорит Порошенко.

В то же время Порошенко отмечает, что самая большая ошибка нынешней власти - думать, что можно заключить мир с Владимиром Путиным.

"Российский президент не хочет мира с Украиной. За два года он выдал 200 000 российских паспортов населению в оккупированном Донбассе, поскольку хочет иметь повод защитить российских граждан на нашей территории. Это абсолютно незаконно. Это ползучая оккупация Донбасса", - резюмировал политик.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что правительство Украины предлагает ввести санкции против 11 граждан РФ за посещение оккупированного Крыма вопреки украинскому законодательству. Киев предложит сделать аналогичный шаг органам ЕС, США и Канады.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о продлении санкций против российских телеканалов НТВ, ВГТРК, ТНТ, "Звезда", "Первый канал" и других.

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