Порошенко рассказал, какие санкции остановят Россию
Украина делает все возможное для своей защиты от российской агрессии, но ей нужна поддержка Запада.
Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в интервью "Le Figaro".
"Мы боремся за свою страну, но нам нужен единый фронт Запада в поддержку Украины. Нужны международные санкции - начиная с эмбарго против российского газа и нефти, замораживания российских активов, отключения России от платежной системы Swift", - заявил Порошенко.
По его мнению, Украина нуждается в помощи в укреплении наших систем безопасности и обороны через сотрудничество с НАТО и приобретение летального оборонительного оружия.
Также по его словам, Запад должен был бы помешать строительству трубопровода "Северный поток-2".
"В противном случае это было бы приглашение Путину продолжать свою агрессию против нашей страны. То, что происходит на Донбассе, - это не замороженный конфликт. С начала года российские силы убили 43 украинских солдат. Во-вторых, войну надо прекратить. Для этого существует лишь один инструмент: развертывание миссии "голубых шлемов" под мандатом Совета безопасности ООН на всей оккупированной территории", - говорит Порошенко.
В то же время Порошенко отмечает, что самая большая ошибка нынешней власти - думать, что можно заключить мир с Владимиром Путиным.
"Российский президент не хочет мира с Украиной. За два года он выдал 200 000 российских паспортов населению в оккупированном Донбассе, поскольку хочет иметь повод защитить российских граждан на нашей территории. Это абсолютно незаконно. Это ползучая оккупация Донбасса", - резюмировал политик.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что правительство Украины предлагает ввести санкции против 11 граждан РФ за посещение оккупированного Крыма вопреки украинскому законодательству. Киев предложит сделать аналогичный шаг органам ЕС, США и Канады.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о продлении санкций против российских телеканалов НТВ, ВГТРК, ТНТ, "Звезда", "Первый канал" и других.