Порошенко рассказал об итогах конгресса ЕНП, посвященного ситуации в Украине

Конгресс крупнейшей в Европе партии - Европейской народной партии (ЕНП) - был посвящен исключительно Украине. В центре внимания - усиление санкций против России, поставки Украине тяжелого вооружения и предоставление статуса кандидата в члены ЕС на ближайшем саммите.

"Первым пунктом для нас является призыв крупнейшей европейской партии немедленно предоставить Украине на ближайшем саммите Европейского Союза статус кандидата. И мы этого добились. Сейчас будет зависеть от того, как другие партийные группы будут работать, как другие страны будут работать. Мы должны сделать токсичным отказ Украины от статуса", - отмечает Порошенко.

В своем выступлении на конгрессе Порошенко также призвал предоставить Украине больше оружия и усилить санкции против России.

"Если вы меня спросите, доволен ли я полностью санкциями, мой ответ будет: нет, потому что максимум пока не достигнут. Если вы меня спросите, есть ли это наша победа - да. И я могу сказать, что то, что заявили президент Еврокомиссии, президент Европарламента - просто заставили те страны, которые имели специальные отношения с Россией, поставить выбор: ты или с Европой, или с Россией, по-другому не будет. Война - черно-белая позиция. Ты либо с черным, либо с белым", - подчеркнул политик.