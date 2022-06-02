Порошенко розповів про підсумки конгресу ЄНП, присвяченого ситуації в Україні

"Першим пунктом для нас є заклик найбільшої європейської партії негайно надати Україні на найближчому саміті Європейського Союзу статус кандидата. І ми цього добилися. Зараз буде залежати від того, як інші партійні групи будуть працювати, як інші країни будуть працювати. Ми маємо зробити токсичною відмову Україні від статусу", - зазначає Порошенко.

У своєму виступі на конгресі Порошенко також закликав надати Україні більше зброї й посилити санкції проти Росії.

"Якщо ви мене запитаєте, чи задоволений я повністю санкціями, моя відповідь буде: ні, бо максимум поки що не досягнуто. Якщо ви мене запитаєте, чи є це наша перемога - так. І я можу сказати, що те, що заявили президент Єврокомісії, президент Європарламенту - просто примусили ті країни, які мали спеціальні відносини з Росією, поставити вибір: ти або з Європою, або з Росією, по-іншому не буде. Війна - чорно-біла позиція. Ти або з чорним, або з білим", - наголосив політик.