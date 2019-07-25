Порошенко рассказал о допросе в ГБР

Пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал, что на допросе в Государственном бюро расследований (ГБР) он давал пояснения, касающиеся соглашения о купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском". Об этом он рассказал в комментарии журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сегодня мы давали пояснения, они были в устном и в письменном виде относительно направлений, которые касаются абсолютно прозрачного соглашения о купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском", которое осуществлялось без моего участия", - сказал Порошенко.

Кроме того, по его словам, ГБР "пытается продолжать следственные действия против канала "Прямой". "Нам об этом сообщили. В то же время о пророссийских каналах у них нет информации", - сказал он.

Порошенко также отметил, что он получил еще раз заверения, что ни одного уголовного дела, где бы он фигурировал, не существует.

"Мы твердо подчеркиваем, что будем заявлять, если Госбюро будет предвзято относиться и не будет возбуждать дело против Портнова за заведомо ложное сообщение о преступлении, мы будем искать правду по защите страны, речь не идет о защите Порошенко, речь идет о защите Украины в суде. Твердо подчеркиваю, что во время сегодняшнего общения мы получили еще раз заверения, что ни одного уголовного дела, где бы фигурировал Порошенко, не существует", - отметил пятый президент.

Порошенко отметил, что о допросе узнал из СМИ, которые ссылались на Telegram бывшего заместителя главы АП Януковича Андрея Портнова.

Он отметил, что о дальнейших допросах ему ничего неизвестно и посоветовал обратиться за этой информацией к Портнову.