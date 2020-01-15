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У Порошенко раскритиковали реакцию Гончарука на зарплаты топ-чиновников

Новости » Политика     15.01.2020 - 16:06
У Порошенко раскритиковали реакцию Гончарука на зарплаты топ-чиновников
Фото: Ирина Фриз (пресс-служба)

По словам политика, правительство повышает зарплаты чиновникам в условиях дефицита Государственного бюджета

Правительство повышает до сотен тысяч гривен зарплаты министрам и топ-чиновникам государственных органов в условиях дефицита Государственного бюджета по итогам 2019 года. При этом премьер Алексей Гончарук оправдывает такие заоблачные зарплаты, несмотря на то, что зарплаты остальных украинцев не растут. Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз.

"Премьер заявляет - сделав" белые" зарплаты для министров высокими, мы преодолеваем коррупцию во власти", - отметила она, подчеркнув, что такая позиция руководителя правительства вызывает ряд вопросов.

"Вопрос первый: это признание того, что с сентября месяца министры его Кабмина проявляли в своей деятельности коррупционные признаки? Если да, то где заявление об этом в соответствующие антикоррупционные органы?", - отметила представительница "Европейской Солидарности".

Ирина Фриз также поинтересовалась, означает такое заявление премьера Гончарука намек на предыдущих министров. "Кого именно он имеет в виду и где опять же заявление в соответствующие антикоррупционные органы?" - добавила политик.

В свою очередь, Фриз отметила, что ее среднемесячная зарплата как министра составляла 20355 грн. 58 копеек без премий или надбавок.

Она также напомнила о проблемах с выполнением Государственного бюджета в конце 2019 года, когда правительство вынуждено было приостановить выплаты по ряду государственных программ из-за нехватки средств в государственной казне.

"Как можно поднимать заработную плату чиновникам, если мы по итогам 2019 получили дефицит бюджета, который вышел за установленные Законом о Госбюджете показатели?", - отметила депутат.

В результате, по ее словам, есть падение промышленного производства.

"Есть впервые за последние пять лет осуществления авансовых платежей, например от НАК" Нафтогаз ", за 8 месяцев этого - 2020 года, то есть вперед. Есть убытки аграрного сектора. Застывшие программы местного самоуправления. Остановлено часть социальных программ. Доработались", - констатировала она.

"Где предел цинизма премьера, отстаивающего зарплаты для топ-чиновников в сотни тысяч в месяц и не краснеющего от поднятия пенсий максимум на 100 грн. И не увеличивая зарплаты учителям, врачам, военным?", - резюмировала Ирина Фриз.

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