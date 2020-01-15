У Порошенка розкритикували реакцію Гончарука на зарплати топ-чиновників

Фото: Ірина Фріз (прес-служба)

за словами політика, уряд підвищує зарплати чиновникам в умовах дефіциту Державного бюджету

Уряд підвищує до сотень тисяч гривень зарплати міністрам та топ-чиновникам державних органів в умовах дефіциту Державного бюджету за підсумками 2019 року. При цьому прем’єр Олексій Гончарук виправдовує такі захмарні зарплати, незважаючи на те, що зарплати решти українців не зростають. Про це на своїй сторінці в Facebook написала народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Ірина Фріз.

"Прем’єр заявляє – зробивши "білі" зарплати для міністрів високими, ми долаємо корупцію у владі", – зауважила вона, наголосив, що така позиція керівника уряду викликає низку запитань.

"Питання перше: це визнання того, що з вересня місяця міністри його Кабміну виявляли в своїй діяльності корупційні ознаки? Якщо так, то де заява про це у відповідні антикорупційні органи?", – зазначила представниця "Європейської Солідарності".

Ірина Фріз також поцікавилась, чи означає така заява прем’єра Гончарука натяк на попередніх міністрів. "Кого саме він має на увазі і де знову ж таки заява у відповідні антикорупційні органи?" - додала політик.

В свою чергу, Фріз зазначила, що її середньомісячна зарплата як міністра складала 20 355 грн. 58 копійок без жодних премій чи надбавок.

Вона також нагадала про проблеми із виконанням Державного бюджету наприкінці 2019 року, коли уряд змушений був призупинити виплати за низкою державних програм через нестачу коштів у державній казні.

"Як можна піднімати заробітну плату урядовцям, якщо ми за підсумками 2019 року отримали дефіцит бюджету, який вийшов за встановлені Законом про Держбюджет показники?", – зазначила депутат.

В результатї, за її словами, маємо падіння промислового виробництва.

"Маємо вперше за останні п’ять років здійснення авансових платежів, наприклад від НАК "Нафтогаз", за 8 місяців цього – 2020 року, тобто наперед. Маємо збитки аграрного сектору. Зупинені програми місцевого самоврядування. Зупинено частину соціальних програм. Допрацювалися", – констатувала вона.

"Де межа цинізму прем’єра, який відстоює зарплати для топ-чиновників у сотні тисяч на місяць і не червоніє від підняття пенсій максимум на 100 грн. і не збільшуючи зарплати вчителям, лікарям, військовим?", – резюмувала Ірина Фріз.