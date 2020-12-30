У Порошенко раскритиковали последний рейтинг партий, где лидирует ОПЗЖ

Последняя социология от КМИС содержит искаженную информацию. Вероятным заказчиком исследования, где лидирует ОПЗЖ, может быть сама партия ОПЗЖ.

Об этом написал депутат Киевсовета от партии "Европейская солидарность", доктор политологии Сергей Таран в Facebook.

"КМИС выдал удивительное социологический опрос, который противоречит не только опросам других социологических структур, но и опросу самого КМИС. Лишь в понедельник на пресс-конференции директор Киевского международного института социологии Паниотто заявил, что три политические силы являются лидерами общественного мнения и их рейтинги различаются в пределах погрешности. Дословно: "Можно сказать точно, что лидерами партийных рейтингов есть три партии - ОПЗЖ, "Слуга народа" и "Европейская солидарность". Но прошло лишь два дня, и этот самый КМИС выдает другую интерпретацию своих же исследований, которые "обнаружили", что рейтинг ОПЗЖ космически взлетел до 23,1%, а "ЕС" почему-то "упал" до 14,1%", - написал Таран.

Он убежден, что речь идет о явной манипуляции, а вероятным заказчиком версии с лидером ОПЗЖ есть сама ОПЗЖ.

"Добавлю лишь, что лучшей проверкой общественных настроений являются выборы. И по результатам местных выборов "Европейская солидарность" более чем вдвое улучшила свой результат по сравнению с парламентскими выборами. Это - лучший показатель усиления электоральных позиций среди всех парламентских партий", - резюмирует Сергей Таран.

Напомним, Киевский международный институт социологии (КМИС) провел с 17 до 23 декабря 2020 года социологическое исследование. По его результатам, рейтинг партий возглавляют парламентские партии "ОПЗЖ" (партию поддержали бы 23,1% среди респондентов, которые определились с выбором), "Слуга народа" (20,9%), "ЕС" (14,1%) и "Батькивщина" (9,8%).