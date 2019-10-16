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Порошенко раскритиковал судебную реформу Зеленского

Новости » Политика    16.10.2019 - 14:43
Порошенко раскритиковал судебную реформу Зеленского
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко обвинил новую власть в атаке на судебную систему

Пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко раскритиковал судебную реформу, предложенную президентом Владимиром Зеленским. Об этом Порошенко сказал журналистам, комментируя принятие закона №1008.

По мнению Порошенко, сегодня фактически происходит атака на судебную систему Украины и отмена судебной реформы.

"Из-за этого украинцы будут вынуждены искать правды за рубежом, как в Лондоне, где украинское государство защитило свои интересы и выиграло у прежних владельцев ПриватБанка, или как в Панаме, где открыли уголовное дело против Портнова за распространение неправдивой информации", - считает Порошенко.

"К сожалению, сегодня голосование (1008, - ред.) об отмене де-факто судебной реформы, отмены де-факто независимости Верховного суда", - добавил нардеп.

Сьогоднішня атака на судову систему України – голосування за, де-факто, скасування судової реформи та незалежності Верховного суду – дивним чином збіглася з оприлюдненим вчора рішенням Лондонського суду, коли Приватбанк виграв у колишніх власників. Я б дуже не хотів, щоби українці вимушені були шукати правду тільки за кордоном – у Панамі чи Лондоні. Лише два останні приклади: Лондон, який захищає інтереси України у питанні з колишнім власником Приватбанку, та Панама, яка порушила справу проти Портнова.

Опубліковано Петром Порошенком Середа, 16 жовтня 2019 р.

Он также отметил, что де-факто осуществляется атака на судебную систему Украины, что "странным образом совпадает с обнародованным вчера решением Лондонского суда, когда ПриватБанк выиграл у прежних владельцев".

"Я бы очень не хотел, чтобы правду украинцы были вынуждены искать только за границей. Как Панама, которая возбудила дело против Портнова, и как Лондон, который в конце концов защищает Украину в вопросах с бывшими владельцами (ПриватБанка, – ред.)", – сказал пятый президент Украины.

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