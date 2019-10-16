Порошенко розкритикував судову реформу Зеленського

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко звинуватив нову владу у атаці на судову систему

П'ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко розкритикував судову реформу, запропоновану президентом Володимиром Зеленським. Про це Порошенко сказав в журналістам, коментуючи прийняття закону №1008.

На думку Порошенка, сьогодні фактично відбувається атака на судову систему України та скасування судової реформи.

"Через це українці будуть змушені шукати правди за кордоном, як в Лондоні, де українська держава захистила свої інтереси і виграла у колишніх власників ПриватБанку, чи як в Панамі, де відкрили кримінальну справу проти Портнова за розповсюдження неправдивої інформації", - вважає Порошенко.

"На жаль, сьогодні голосування (1008, - ред.) про скасування де-факто судової реформи, скасування де-факто незалежності Верховного суду", - додав нардеп.

Сьогоднішня атака на судову систему України – голосування за, де-факто, скасування судової реформи та незалежності Верховного суду – дивним чином збіглася з оприлюдненим вчора рішенням Лондонського суду, коли Приватбанк виграв у колишніх власників. Я б дуже не хотів, щоби українці вимушені були шукати правду тільки за кордоном – у Панамі чи Лондоні. Лише два останні приклади: Лондон, який захищає інтереси України у питанні з колишнім власником Приватбанку, та Панама, яка порушила справу проти Портнова. Опубліковано Петром Порошенком Середа, 16 жовтня 2019 р.

Він також зазначив, що де-факто здійснюється атака на судову систему України, що "дивним чином збігається з оприлюдненим вчора рішенням Лондонського суду, коли Приватбанк виграв у колишніх власників".

"Я б дуже не хотів, щоб правду українці вимушені були шукати тільки за кордоном. Як Панама, яка порушила справу проти Портнова, і як Лондон, який врешті-решт захищає Україну в питаннях з колишніми власниками (ПриватБанку, – ред.)", – сказав п’ятий президент України.