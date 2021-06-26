Порошенко раскритиковал идею отделить временно оккупированные земли "стеной"

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления на форуме депутатов местных советов Прикарпатья.

"Конституция напрямую запрещает это. И мы - украинцы, мы - "Европейская солидарность" - подчеркиваем: мы не дадим даже задать этот вопрос, чтобы построить стену между Украиной и оккупированными агрессором территориями. Хоть стену с Крымом, хоть стену с Донецкой областью, хоть стену с Луганской областью", - заявил Порошенко.

По его словам, не за то украинцы отдавали и отдают до сих пор свои жизни.

Порошенко подчеркнул, что два года политики "умиротворения" Путина привели к разрушению международной коалиции в поддержку Украины, и это чрезвычайный вызов, который стоит перед Украиной.