Порошенко розкритикував ідею відділити тимчасово окуповані землі "стіною"

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час виступу на форумі депутатів місцевих рад Прикарпаття.

"Конституція напряму забороняє це. І ми - українці, ми - "Європейська солідарність" - наголошуємо: ми не дамо навіть поставити це питання, щоб побудувати стіну між Україною і окупованими агресором територіями. Хоч стіну з Кримом, хоч стіну з Донецькою областю, хоч стіну з Луганською областю", - заявив Порошенко.

За його словами, не за те українці віддавали і віддають до сьогодні свої життя.

Порошенко наголосив, що два роки політики "умиротворення" Путіна призвели до руйнування міжнародної коаліції на підтримку України, і це надзвичайний виклик, який стоїть перед Україною.