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Порошенко розкритикував ідею відділити тимчасово окуповані землі "стіною"

Автор: РБК-Україна

Ідея провести референдум про відділення тимчасово окупованих територій від України є злочинною.

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час виступу на форумі депутатів місцевих рад Прикарпаття.

"Конституція напряму забороняє це. І ми - українці, ми - "Європейська солідарність" - наголошуємо: ми не дамо навіть поставити це питання, щоб побудувати стіну між Україною і окупованими агресором територіями. Хоч стіну з Кримом, хоч стіну з Донецькою областю, хоч стіну з Луганською областю", - заявив Порошенко.

За його словами, не за те українці віддавали і віддають до сьогодні свої життя.

Порошенко наголосив, що два роки політики "умиротворення" Путіна призвели до руйнування міжнародної коаліції на підтримку України, і це надзвичайний виклик, який стоїть перед Україною.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках ТКГ, для подальшого звинувачення української сторони у порушенні режиму припинення вогню. Від початку доби вони здійснили 9 обстрілів позицій Об’єднаних сил.

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