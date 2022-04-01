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Порошенко: Рада поддержала наши законопроекты о социальной защите бойцов теробороны

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Пятница 01 апреля 2022 18:52
Порошенко: Рада поддержала наши законопроекты о социальной защите бойцов теробороны Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Верховная рада на сегодняшнем заседании поддержала три законопроекта от "Европейской солидарности", связанные с усилением социальной защиты бойцов теробороны, упрощением процедуры лечения раненых защитников за границей и запретом рашистской символики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Первый законопроект был посвящен социальной защиты, военном защиты бойцов добровольческих объединений территориальных громад. Было сделано все, чтобы бойцы чувствовали себя защищенными, когда они идут в бой, чтобы легализовать оружие и дать возможность повысить эффективность их действий", - заявил Порошенко.

Вторая позиция, по его словам, касается раненых бойцов. Была серьезно упрощена процедура организации их лечения за рубежом.

"Третья позиция - это фашистский знак оккупанта, что бы он ни означал, или Z, или V. Для нас - это свастика нацистов, которая запечатлелась в сердце украинцев. Мы признали уголовным преступлением использование этих символов свастики народу - фашистских оккупантов, которые должны выкинуть из страны", - добавил Порошенко.

Он также сообщил, что некоторые законы приняты в первом чтении.

"Мы будем упорно работать над единством страны, над прочностью и над поддержкой Вооруженных сил Украины, которые сегодня имеют надежную поддержку со стороны украинского парламента", - резюмировал он.

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