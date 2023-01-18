Порошенко: путінським злочинцям все одно доведеться покинути територію України

"Вони планували захопити Україну за три дні, я хочу наголосити, що вони погрожували взяти Харків, Чернігів, Суми, Київ. А сьогодні амбіції путіна звузилися до 20 кілометрів відстані від Соледара до Бахмута. Туди кинуті найкращі російські сили - від десантників до зеків "вагнера". І навіть там вони не зможуть забезпечити собі будь-яке стратегічне чи оперативне просування", - заявив Порошенко.

Водночас, на його думку, шлях до миру дуже короткий: виведення російських окупаційних військ з окупованої української території в межах кордонів 1991 року; звільнення української території і визнання наших кордонів; притягнення до відповідальності за воєнні злочини військових злочинців; репарації.

Він також заявив, що західні партнери України на найближчому засіданні групи "Рамштайн" мають надати нам зброю, яка призведе до стратегічного перелому у війні. Порошенко подякував президенту Макрону за рішення щодо постачання броньованої техніки, включаючи легкі танки AMХ-10 та броньовані машини Bastion.

"Я хочу, щоб ми всі розуміли: символічні постачання танків, броньованої техніки, ракет - це важливо як символ. Але в умовах широкомасштабної, найбільшої після закінчення Другої світової війни - це не повною мірою навіть відновлює ті втрати, які несе українське військо, боронячи вільний демократичний світ. Тому ми дуже покладаємося на зустріч в "Рамштайні" антипутінської коаліції, яка має прийняти рішення щодо надання нам партії зброї, яка змінить хід війни", - наголосив Порошенко.