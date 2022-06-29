ru ua
Ср, 29 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Порошенко: Путин - террорист, он ничем не отличается от бен Ладена

Новина українською →
Среда 29 июня 2022 20:20
Порошенко: Путин - террорист, он ничем не отличается от бен Ладена Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко призвал мир дать Украине как можно больше оружия, чтобы остановить Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Порошенко немецкому Bild.

По его словам, ракетный удар по торговому центру в Кременчуге - лишь одно из многих преступлений Путина против мирных людей. Путин - международный преступник, который не планирует ограничивать свою агрессию Украиной.

"То, что произошло в Кременчуге, случается очень часто на территории Украины. Потому что Путин воюет не против наших Вооруженных сил или наших солдат. Путин воюет против наших детей, наших женщин, убивают наших пожилых сограждан. Есть ли тут разница, например, с Усамой бен Ладеном, если он взорвал торговый центр - и убил мирных жителей? Путин обстрелял этот торговый центр высокоточными крылатыми ракетами", - заявил Порошенко.

По его мнению, весь мир должен понять, какую цену Украина платит каждую неделю, каждый день и каждый час этой войны - жизни наших детей, жизни мирного населения и жизнью наших героев, наших солдат.

"Это катастрофа для Украины, для Европы, для всего мира. Но, к сожалению, конец войны зависит лишь от одного человека в этом мире, и этого человека зовут Путин", - добавляет политик.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко Владимир Путин
NEWS
Зеленский назвал условия участия Украины в саммите G20
Зеленский назвал условия участия Украины в саммите G20
DAILY
"Россию ненавижу больше, чем сами украинцы": как живут в Украине с российским паспортом
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "Россию ненавижу больше, чем сами украинцы": как живут в Украине с российским паспортом