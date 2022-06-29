Порошенко: Путин - террорист, он ничем не отличается от бен Ладена

Пятый президент Петр Порошенко призвал мир дать Украине как можно больше оружия, чтобы остановить Владимира Путина.

По его словам, ракетный удар по торговому центру в Кременчуге - лишь одно из многих преступлений Путина против мирных людей. Путин - международный преступник, который не планирует ограничивать свою агрессию Украиной.

"То, что произошло в Кременчуге, случается очень часто на территории Украины. Потому что Путин воюет не против наших Вооруженных сил или наших солдат. Путин воюет против наших детей, наших женщин, убивают наших пожилых сограждан. Есть ли тут разница, например, с Усамой бен Ладеном, если он взорвал торговый центр - и убил мирных жителей? Путин обстрелял этот торговый центр высокоточными крылатыми ракетами", - заявил Порошенко.

По его мнению, весь мир должен понять, какую цену Украина платит каждую неделю, каждый день и каждый час этой войны - жизни наших детей, жизни мирного населения и жизнью наших героев, наших солдат.

"Это катастрофа для Украины, для Европы, для всего мира. Но, к сожалению, конец войны зависит лишь от одного человека в этом мире, и этого человека зовут Путин", - добавляет политик.