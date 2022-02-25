Порошенко: Путин никогда не захватит Украину

По словам Порошенко, сегодня Путин ведет войну не против Украины, а против всего мира.

"И я думаю, что это также война лично против президента Байдена. Единственный грех Украины в том, что она просто хочет быть свободной, хочет быть демократической и хочет вернуться к европейской семье", - подчеркнул Порошенко.

Он также убежден, что мы защитим Украину и выстоим. Но в этой ситуации нам нужна помощь союзников.

"Нам действительно нужны санкции, которые сделают Путина слабее и заставят его заплатить за свое абсолютно катастрофическое поведение. Нам определенно нужны санкции SWIFT, потому что SWIFT сейчас начинает быть тем же символом, что и Nord Stream 2. SWIFT - это символ нашей солидарности. Нам нужно заблокировать русские корабли и российские самолеты во всех портах ЕС и НАТО", - говорит Порошенко.

Политик подчеркнул, что мы боремся за демократию и свободу против российских агрессоров.

"Без всякой причины Путин напал на нас. И лучшее, что вы можете сделать, это именно санкции, адские санкции. Это как прямое послание великих лидеров западного мира. Путин должен чувствовать себя как в аду. Это его будущее, и ваши санкции безусловно помогают ему чувствовать себя именно так", - убежден Порошенко.

"Я думаю, что Путин никогда не захватит Украину, сколько бы у него не было солдат, или сколько бы у него не было ракет, или сколько бы у него не было ядерного оружия. Мы украинцы - свободные люди с большим европейским будущим", - резюмирует Порошенко.