Порошенко: Путін ніколи не захопить Україну

За словами Порошенка, сьогодні Путін веде війну не проти України, а проти всього світу.

"І я думаю, що це також війна особисто проти президента Байдена. Єдиний гріх України в тому, що вона просто хоче бути вільною, хоче бути демократичною і хоче повернутися до європейської родини", - наголосив Порошенко.

Він також переконаний, що ми захистимо Україну і вистоїмо. Але в цій ситуації нам потрібна допомога союзників.

"Нам справді потрібні санкції, які зроблять Путіна слабшим і змусять його заплатити за свою абсолютно катастрофічну поведінку. Нам безперечно потрібні санкції SWIFT, тому що SWIFT зараз починає бути тим самим символом, що і Nord Stream 2. SWIFT - це символ нашої солідарності. Нам потрібно заблокувати російські кораблі та російські літаки у всіх портах ЄС та НАТО", - говорить Порошенко.

Політик наголосив, що ми боремося за демократію та свободу проти російських агресорів.

"Без жодної причини Путін напав на нас. І найкраще, що ви можете зробити, це саме санкції, пекельні санкції. Це як пряме послання великих лідерів західного світу. Путін повинен почуватися як в пеклі. Це його майбутнє, і ваші санкції безумовно допомагають йому почуватися саме так", - переконаний Порошенко.

"Я думаю, що Путін ніколи не захопить Україну, скільки б у нього не було солдатів, або скільки б у нього не було ракет, або скільки б у нього не було ядерної зброї. Ми українці - вільні люди з великим європейським майбутнім", - резюмує Порошенко.