UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Порошенко: Путин никогда не сможет сломить сопротивление Украины

Автор: Артем Горовенко

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко заявил, что Путин никогда не сможет сломить сопротивление Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Порошенко к участникам марша международной солидарности с Украиной "Украина. SOS", который состоялся в Париже.

В своей речи Петр Порошенко подчеркнул, что Путин никогда не сможет сломить сопротивление Украины, и ежедневно более тысячи россиян погибает в Украине. Счет потерь уже превышает пределы любой военной кампании, которую Путин проводил за все годы.

Он также призвал сохранять единство, укреплять международный антипутинский фронт и сфокусировать все усилия на наказании агрессора и поддержке Украины.

Речь шла о сокрушительных санкциях против России, больше летального оружия для Украины, в том числе средств противовоздушной защиты, полную международную изоляцию России, гуманитарную, экономическую и финансовую помощь Украины, а также поддержку членства Украины в ЕС.

Все участники мероприятия выступили с объединительной позицией в поддержку Украины и уверенности в неизбежности победы и краха путинского преступного режима.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр ПорошенкоВладимир Путин