Порошенко: Путін ніколи не зможе зламати опір України

У своїй промові Петро Порошенко наголосив, що Путін ніколи не зможе зламати опір України, і щодня понад тисяча росіян гине в Україні. Рахунок втрат вже перевищує межі будь-якої військової кампанії, яку Путін проводив за всі роки.

Він також закликав зберігати єдність, зміцнювати міжнародний антипутінський фронт та сфокусувати всі зусилля на покаранні агресора і підтримці України.

Йшлося про нищівні санкції проти Росії, більше летальної зброї для України, у тому числі засобів протиповітряного захисту, повну міжнародну ізоляцію Росії, гуманітарну, економічну та фінансову допомогу України, а також підтримку членства України в ЄС.

Всі учасники заходу виступили з об’єднавчою позицією на підтримку України та упевненості у неминучості перемоги і краху путінського злочинного режиму.