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Порошенко: Путин никогда не сможет сломить сопротивление Украины

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Среда 02 марта 2022 18:12
Порошенко: Путин никогда не сможет сломить сопротивление Украины Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко заявил, что Путин никогда не сможет сломить сопротивление Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Порошенко к участникам марша международной солидарности с Украиной "Украина. SOS", который состоялся в Париже.

В своей речи Петр Порошенко подчеркнул, что Путин никогда не сможет сломить сопротивление Украины, и ежедневно более тысячи россиян погибает в Украине. Счет потерь уже превышает пределы любой военной кампании, которую Путин проводил за все годы.

Он также призвал сохранять единство, укреплять международный антипутинский фронт и сфокусировать все усилия на наказании агрессора и поддержке Украины.

Речь шла о сокрушительных санкциях против России, больше летального оружия для Украины, в том числе средств противовоздушной защиты, полную международную изоляцию России, гуманитарную, экономическую и финансовую помощь Украины, а также поддержку членства Украины в ЕС.

Все участники мероприятия выступили с объединительной позицией в поддержку Украины и уверенности в неизбежности победы и краха путинского преступного режима.

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