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Порошенко: Путін ніколи не зможе зламати опір України

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Середа 02 березня 2022 18:12
Порошенко: Путін ніколи не зможе зламати опір України Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий президент Петро Порошенко заявив, що Путін ніколи не зможе зламати опір України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Порошенка до учасників маршу міжнародної солідарності з Україною "Україна. SOS", який відбувся у Парижі.

У своїй промові Петро Порошенко наголосив, що Путін ніколи не зможе зламати опір України, і щодня понад тисяча росіян гине в Україні. Рахунок втрат вже перевищує межі будь-якої військової кампанії, яку Путін проводив за всі роки.

Він також закликав зберігати єдність, зміцнювати міжнародний антипутінський фронт та сфокусувати всі зусилля на покаранні агресора і підтримці України.

Йшлося про нищівні санкції проти Росії, більше летальної зброї для України, у тому числі засобів протиповітряного захисту, повну міжнародну ізоляцію Росії, гуманітарну, економічну та фінансову допомогу України, а також підтримку членства України в ЄС.

Всі учасники заходу виступили з об’єднавчою позицією на підтримку України та упевненості у неминучості перемоги і краху путінського злочинного режиму.

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