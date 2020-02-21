ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Порошенко: Путин - куда большая опасность, чем коронавирус

Новости » Политика     21.02.2020 - 16:42
Порошенко: Путин - куда большая опасность, чем коронавирус
Фото: Петр Порошенко (пресс-служба)

Порошенко убежден, самый большой враг Украины - это Владимир Путин

Владимир Путин - очень опасный враг Украин, а его цель - забрать не только украинскую землю, но и украинскую душу. Об этом на странице в сети Facebook сообщил пятый президент Украины, лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко, передает РБК-Украина.

"Для того, чтобы убедиться, что мир с Украиной не входит в его планы, не надо заглядывать ему в глаза. Достаточно послушать, что он говорит. Путин считает, что украинский язык не должен существовать. Что украинская нация не должна существовать, что мы с ним - один народ, такая себе искалеченная западными влияниями ветвь русских. Путин считает, что православная церковь должна быть только Московского патриархата", - отметил Порошенко.

По его словам, Украине жизненно необходимы собственные армия, язык и церковь.

"Жаль, что нынешняя власть погрузилась в прикладную вирусологию, и традиционно молча пропускает атаки Путина. Путин - куда большая опасность, чем коронавирус. Поэтому призываю власть в этой ситуации не молчать", - подчеркнул Порошенко.

Как писал РБК-Украина, по словам Петра Порошенко, наступление русских войск в районе Золотого - это и есть тот "мир", который президент Российской Федерации Владимир Путин готов предоставить Украине.

ООН осудила нападения и акты агрессии в Новых Санжарах Гончарук о панике из-за коронавируса: часть информационной войны
Новости Украины Порошенко ПетрВладимир Путинвирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь