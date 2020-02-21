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Порошенко: Путін - куди більша небезпека, ніж коронавірус

Новини » Політика     21.02.2020 - 16:42
Порошенко: Путін - куди більша небезпека, ніж коронавірус
Фото: Петро Порошекно (прес-служба)

Порошенко переконаний, найбільший ворог Україні - це Володимир Путін

Володимир Путін - дуже небезпечний ворог Україн, а його мета - забрати не тільки українську землю, а й українську душу. Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив п'ятий президент України, лідер фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко, передає РБК-Україна.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив п'ятий президент України, лідер фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Для того, аби переконатися, що мир з Україною не входить в його плани, не треба зазирати йому в очі. Достатньо послухати, що він говорить. Путін вважає, що української мови не має існувати. Що української нації не має існувати, що ми з ним – один народ, така собі покалічена західними впливами гілка росіян. Путін вважає, що православна церква має бути тільки Московського патріархату", - зазначив Порошенко.

За його словами, Україні життєво необхідні власні армія, власна мова і своя церква.

"Шкода, що нинішня влада занурилася у прикладну вірусологію, і традиційно мовчки пропускає атаки Путіна. Путін – куди більша небезпека, ніж коронавірус. Тому закликаю владу у цій ситуації не мовчати", - наголосив Порошенко.

Як писал РБК-Україна, за словами Петра Порошенко, наступ російських військ в районі Золотого - це і є той "мир", який президент Російської Федерації Володимир Путін готовий надати Україні.

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