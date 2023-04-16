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Порошенко: ПЦУ - церква мільйонів українців, справжня народна церква

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлія Бойко

Православна церква України, яка була створена через об’єднання православних церков і надання Томоса, - справжня українська народна церква, і так буде завжди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка після Великодньої служби у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі.

"Православна церква України, яка була створена через об’єднання православних церков і надання Томосу - це є церква українців. Це є церква Христова. І вона відрізняється від московської церкви тим, що у нас церква - народна. У нас - церква Христова, автокефальна. А в них церква - державна. І якщо держава в них злочинна, то представники російської православної церкви в Україні вже закінчують свій шлях", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, що поліція Києва відкрила кримінальне провадження за статтею про незаконне утримання релігійних святинь у зв'язку з недопуском комісії Міністерства культури на територію Києво-Печерської лаври.

А СБУ дізналось, що колишній настоятель одного з храмів УПЦ Московського патріархату підтримав росіян під час окупації Харківської області. Проти нього відкрили кримінальну справу.

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Петро ПорошенкоПЦУ