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Порошенко проводит встречу с президентом Словакии

Новости » Политика    23.11.2018 - 15:54
Порошенко проводит встречу с президентом Словакии
Фото: Петр Порошенко и Андрей Киска (president.gov.ua)

Порошенко и Киска проведут переговоры "тет-а-тет"

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 23 ноября, в Киеве проводит встречу с президентом Словакии Андреем Киской. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как сообщается, Порошенко встретил Киску возле центрального входа в Мариинский дворец, после чего на площади перед Мариинским дворцом были подняты флаги Украины и Словакии. Главы двух государств проведут переговоры "с глазу на глаз", после чего состоятся переговоры официальных делегаций в расширенном составе.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко в пятницу, 23 ноября, встретится в Киеве с Киской. Кроме того, на субботу, 24 ноября, назначена встреча Порошенко с президентом Латвийской Республики Раймондсом Вейонисом.

Добавим, в мае текущего года Порошенко провел телефонный разговор с Киской, в ходе которого политики обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и положительно отметили активную динамику политических контактов между Украиной и Словакией.

"Было подчеркнуто важность возобновления деятельности межправительственной смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству", - сообщали в пресс-службе Порошенко.

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Новости Украины Порошенко ПетрАндрей Киска
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