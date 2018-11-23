Порошенко проводить зустріч з президентом Словаччини

Фото: Петро Порошенко та Андрій Кіска (president.gov.ua)

Порошенко та Кіска проведуть перемовини "віч-на-віч"

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 23 листопада, у Києві проводить зустріч з президентом Словаччини Андрієм Кіскою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Як повідомляється, Порошенко зустрів Кіску біля центрального входу до Маріїнського палацу, після чого на площі перед Маріїнським палацом було піднято прапори України та Словаччини. Глави двох держав проведуть перемовини "віч-на-віч", після чого відбудуться переговори офіційних делегацій у розширеному складі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко в п'ятницю, 23 листопада, зустрінеться в Києві з Кіскою. Крім того, на суботу, 24 листопада, призначена зустріч Порошенка з президентом Латвійської Республіки Раймондсом Вейонісом.

Додамо, у травні поточного року Порошенко провів телефонну розмову з Кіскою, у ході якої політики обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного та позитивно відзначили активну динаміку політичних контактів між Україною та Словаччиною.

"Було підкреслено важливість відновлення діяльності міжурядової змішаної комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва", - повідомляли у прес-службі Порошенка.