Порошенко проверил блок-пост возле Коцюбинского под Киевом

Встреча с бойцами состоялась возле поселка Коцюбинское, которое стало самой горячей точкой в обороне столицы, когда на трассу в сторону Ирпеня выехали российские БТРы.

"Это - рубеж возле Коцюбинского, где ребята нашего батальона территориальной обороны держат подход к Киеву. Тероборона, которая была создана за несколько дней войны, сегодня играет очень важную роль в защите страны", - заявил Порошенко.

По его словам, фактически с нуля ее приходится обеспечивать оружием, связью, дронами и даже средствами защиты, которых критически не хватает.

"Прошу партнеров побольше амуниции, броников, касок, потому что это спасает жизни наших героев. Спасибо каждому, кто взял в руки оружие и пошел защищать свою землю. Защитить Украину - это священная миссия сегодня каждого украинцам", - резюмирует Порошенко.