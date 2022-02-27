RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Порошенко перевірив блок-пост біля Коцюбинського під Києвом

Автор: Артем Горовенко

П'ятий президент Петро Порошенко виїхав на передові позиції 206-го батальйону територіальної оборони Києва. Він перевірив наявність інженерних споруд для зупинення ворога та оснащення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт політсили.

Зустріч з бійцями відбулася біля селища Коцюбинське, яке стало найгарячішою точкою в обороні столиці, коли на трасу у бік Ірпеня виїхали російські БТРи.

"Це - рубіж біля Коцюбинського, де хлопці нашого батальйону територіальної оборони тримають підхід до Києва. Тероборона, яка була створена за кілька днів війни, сьогодні відіграє дуже важливу роль у захисті країни", - заявив Порошенко.

За його словами, фактично з нуля її доводиться забезпечувати зброєю, зв’язком, дронами та навіть засобами захисту, яких критично не вистачає.

"Прошу партнерів побільше амуніції, броніків, касок, бо це рятує життя наших Героїв. Дякую кожному, хто взяв до рук зброю і пішов захищати свою землю. Захистити Украіну - це священна місія сьогодні кожного українцям", - резюмує Порошенко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що ситуація в Києві 27 лютого залишається напруженою, але російських військ у столиці немає. Військові та територіальна оборона продовжують знищувати диверсантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро ПорошенкоВторгнення Росії до України