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Порошенко проверил блок-пост возле Коцюбинского под Киевом

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Киевская область, Воскресенье 27 февраля 2022 15:11
Порошенко проверил блок-пост возле Коцюбинского под Киевом Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко выехал на передовые позиции 206-го батальона территориальной обороны Киева. Он проверил наличие инженерных сооружений для остановки врага и оснащения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт политсилы.

Встреча с бойцами состоялась возле поселка Коцюбинское, которое стало самой горячей точкой в обороне столицы, когда на трассу в сторону Ирпеня выехали российские БТРы.

"Это - рубеж возле Коцюбинского, где ребята нашего батальона территориальной обороны держат подход к Киеву. Тероборона, которая была создана за несколько дней войны, сегодня играет очень важную роль в защите страны", - заявил Порошенко.

По его словам, фактически с нуля ее приходится обеспечивать оружием, связью, дронами и даже средствами защиты, которых критически не хватает.

"Прошу партнеров побольше амуниции, броников, касок, потому что это спасает жизни наших героев. Спасибо каждому, кто взял в руки оружие и пошел защищать свою землю. Защитить Украину - это священная миссия сегодня каждого украинцам", - резюмирует Порошенко.

Порошенко проверил блок-пост возле Коцюбинского под КиевомПорошенко проверил блок-пост возле Коцюбинского под Киевом

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что ситуация в Киеве 27 февраля остается напряженной, но российских войск в столице нет. Военные и территориальная оборона продолжают уничтожать диверсантов.

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