Порошенко перевірив блок-пост біля Коцюбинського під Києвом

П'ятий президент Петро Порошенко виїхав на передові позиції 206-го батальйону територіальної оборони Києва. Він перевірив наявність інженерних споруд для зупинення ворога та оснащення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт політсили.

Зустріч з бійцями відбулася біля селища Коцюбинське, яке стало найгарячішою точкою в обороні столиці, коли на трасу у бік Ірпеня виїхали російські БТРи.

"Це - рубіж біля Коцюбинського, де хлопці нашого батальйону територіальної оборони тримають підхід до Києва. Тероборона, яка була створена за кілька днів війни, сьогодні відіграє дуже важливу роль у захисті країни", - заявив Порошенко.

За його словами, фактично з нуля її доводиться забезпечувати зброєю, зв’язком, дронами та навіть засобами захисту, яких критично не вистачає.

"Прошу партнерів побільше амуніції, броніків, касок, бо це рятує життя наших Героїв. Дякую кожному, хто взяв до рук зброю і пішов захищати свою землю. Захистити Украіну - це священна місія сьогодні кожного українцям", - резюмує Порошенко.