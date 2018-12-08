Порошенко провел встречу с сенатором США Джонсоном

Фото: Порошенко и Джонсон (twitter.com/USEmbassyKyiv)

Президент обсудил с американским сенатором укрепление международного давления на РФ

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с сенатором США от Республиканской партии Рональдом Джонсоном и поблагодарил за твердую поддержку Украины и осуждение очередного акта агрессии РФ в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-службу президента Украины.

Во время встречи президент Украины подчеркнул, что российская сторона должна немедленно освободить украинских моряков и вернуть корабли.

"Хочу поблагодарить за огромную поддержку нашей борьбы за свободу, демократию и проведения реформ в Украине", - заявил Порошенко.

Стороны отметили приоритет укрепленье международного давления на РФ для обеспечения восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Я приехал в Украину по единственной причине - продемонстрировать крепкую поддержку не только Сената, не только Конгресса, не только Администрации, а всего американского народа. Мы осуждаем действия России. Мы поддерживаем украинский народ, правительство. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины", - заявил сенатор Джонсон.

Также Порошенко поблагодарил американских законодателей за последовательную поддержку в оказании Украине всесторонней помощи.

Напомним, Порошенко подписал с президентом Литвы документ о партнерстве до 2020 года. Речь идет про Дорожную карту развития стратегического партнерства между странами на 2019-2020 годы.