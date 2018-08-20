Меркель проинформировала Порошенко о результатах переговоров с Путиным

Новости Политика 20.08.2018 - 16:51
Фото: Меркель и Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Меркель и Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко призвал активизировать усилия для освобождения украинских заложников

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает официальное представительство президента.

Меркель проинформировала о результатах переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись накануне в Германии.

В свою очередь, Порошенко призвал активизировать усилия для освобождения украинских заложников, которых незаконно удерживают на территории России и оккупированных ею территориях.

"Петр Порошенко и Ангела Меркель договорились о продолжении консультаций на уровне министров иностранных дел Нормандского формата относительно миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса", - сообщают в представительстве Порошенко.

Меркель проинформировала Порошенко о результатах переговоров с Путиным

Скриншот (twitter.com/poroshenko)

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина и Меркель были "полезными и правдивыми".

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