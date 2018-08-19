В Кремле рассказали о содержании переговоров Путина и Меркель

В РФ заявили, что переговоры Путина и Меркель были "полезными и обстоятельными"

Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель были "полезными и обстоятельными". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

"Переговоры были длительными... это был очень обстоятельный и детальный разговор", - сообщил Песков.

Кроме того, по словам Пескова, Путин и Меркель "сожалеют в связи с тем, что выполнение "минских договоренностей" по украинскому урегулированию застопорилось".

"В целом обменялись мнениями по ситуации в Украине... Выразили сожаление в связи с тотальной пробуксовкой процесса по имплементации минских договоренностей", - заявил Песков.

В ходе переговоров "выражалась обеспокоенность в связи с неясными перспективами продления истекающего закона об особом статусе Донбасса, что является достаточно важным элементом минских договоренностей", рассказал пресс-секретарь президента РФ.

В России заявили, что Путин и Меркель также "говорили о перспективах продолжения газового транзита через территорию Украины". Песков добавил, что лидеры РФ и ФРГ "считают неправильным попытки политизировать проект "Северный поток - 2".

"Был подчеркнут исключительно коммерческий характер и конкурентное преимущество этого проекта. И Путин, и Меркель сошлись в том, что абсолютно неправильно каким-то образом политизировать этот проект", - сообщил Песков, добавив, что во время переговоров "не стояло цели достигнуть каких-то договоренностей".

Напомним, ранее сообщалось, что в США в течение нескольких недель будут готовы санкции против завершения строительства российского трубопровода "Северный поток-2".