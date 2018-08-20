Меркель проінформувала Порошенка про результати переговорів з Путіним

Новини Політика 20.08.2018 - 16:51
Фото: Меркель і Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Меркель і Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко закликав активізувати зусилля задля звільнення українських заручників

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це повідомляє офіційне представництво президента.

Меркель проінформувала про результати переговорів з президентом Росії Володимиром Путіном, які відбулися напередодні у Німеччині.

У свою чергу, Порошенко закликав активізувати зусилля задля звільнення українських заручників, яких незаконно утримують на території Росії та окупованих нею територіях.

"Петро Порошенко і Ангела Меркель домовилися про продовження консультацій на рівні міністрів закордонних справ Нормандського формату щодо миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу", - повідомляють у представництві Порошенка.

Меркель проінформувала Порошенка про результати переговорів з Путіним

Скріншот (twitter.com/poroshenko)

Нагадаємо, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що переговори Путіна і Меркель були "корисні та правдиві".

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