Меркель проінформувала Порошенка про результати переговорів з Путіним

Порошенко закликав активізувати зусилля задля звільнення українських заручників

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це повідомляє офіційне представництво президента.

Меркель проінформувала про результати переговорів з президентом Росії Володимиром Путіном, які відбулися напередодні у Німеччині.

У свою чергу, Порошенко закликав активізувати зусилля задля звільнення українських заручників, яких незаконно утримують на території Росії та окупованих нею територіях.

"Петро Порошенко і Ангела Меркель домовилися про продовження консультацій на рівні міністрів закордонних справ Нормандського формату щодо миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу", - повідомляють у представництві Порошенка.

Скріншот (twitter.com/poroshenko)

Нагадаємо, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що переговори Путіна і Меркель були "корисні та правдиві".