Меркель проінформувала Порошенка про результати переговорів з Путіним
Порошенко закликав активізувати зусилля задля звільнення українських заручників
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це повідомляє офіційне представництво президента.
Меркель проінформувала про результати переговорів з президентом Росії Володимиром Путіном, які відбулися напередодні у Німеччині.
У свою чергу, Порошенко закликав активізувати зусилля задля звільнення українських заручників, яких незаконно утримують на території Росії та окупованих нею територіях.
"Петро Порошенко і Ангела Меркель домовилися про продовження консультацій на рівні міністрів закордонних справ Нормандського формату щодо миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу", - повідомляють у представництві Порошенка.
Скріншот (twitter.com/poroshenko)
Нагадаємо, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що переговори Путіна і Меркель були "корисні та правдиві".