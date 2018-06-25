Порошенко провів телефонну розмову з Ердоганом

Окрему увагу було приділено підготовці до засідання Стратегічної ради президентів

Президент України Петро Порошенко привітав Реджепа Таїпа Ердогана з перемогою на президентських та парламентських виборах у Туреччині 24 червня 2018 року. Про це повідомляє прес-служба президента.

"Петро Порошенко та Реджеп Таїп Ердоган обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного. Йшлося про розширення взаємовигідної співпраці у торговельно-економічній сфері, енергетиці та оборонній промисловості", - йдеться у повідомленні.

Лідери двох країн висловили взаємну зацікавленість у подальшому зміцненні відносин стратегічного партнерства між Україною та Туреччиною.

Крім цього, окрему увагу було приділено підготовці до засідання Стратегічної ради президентів, яке має відбутися в Туреччині.

Нагадаємо, раныше повыдомлялося, що головний суперник Ердогана на президентських виборах в Туреччині кандидат від опозиційної "Республіканської народної партії" Мухаррем Індже визнав свою поразку.